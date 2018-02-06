В правительстве Мурманской области обсудили вопросы платежной дисциплины теплоснабжающих предприятий

06 Февраля 2018 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Евгений Никора провел первое в 2018 году заседание межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. В заседании приняли участие министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский и генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

Главный вопрос повестки – погашение задолженности муниципальных предприятий «УЖКХ Кольского района», «Лавна», «Хибины», «Ёна», а также ООО «Мурмашинская тепловая компания» перед гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию.

Теплоснабжающие предприятия и администрации муниципалитетов принимают меры по снижению издержек котельных. Однако платежную дисциплину улучшили не все тепловики. В ходе совещания перед данными предприятиями поставлена задача активизировать претензионно-исковую работу с должниками.

«Продуманные экономические решения и активная работа с дебиторами обеспечат финансовую стабильность теплоснабжающих предприятий и возможность оплачивать электроэнергию из собственных оборотных средств, а не за счет субсидии из бюджета области», – подчеркнул Никора.

Кроме того, предприятиям-должникам рекомендовано выработать график погашения задолженности перед гарантирующим поставщиком.

«Стабилизация системы расчетов котельных за потребленную электроэнергию – это один из ключевых моментов в обеспечении энергетической безопасности Мурманской области. И постоянные совместные действия органов власти и гарантирующего поставщика в 2017 году позволили достичь определенных успехов – ситуация была постепенно стабилизирована. Мы рассчитываем на продолжение налаженного конструктивного диалога и в этом году», – отметил Конюшенко.