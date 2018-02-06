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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Апатитские полицейские с нарушениями забрали детей у пьяных родителей
 
 
 
 
06 Февраля 2018 года, 10:53

Апатитские полицейские с нарушениями забрали детей у пьяных родителей


АПАТИТЫ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах у нетрезвых родителей изъяли двух малолетних детей. Инцидент произошёл 21 января. Соседи вызвали полицейских с жалобой на шумных соседей. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в квартире вместе с конфликтующими родителями находятся пятилетняя девочка и 10-месячный мальчик. Полицейскими было принято решение изъять детей и поместить их в специализированные учреждения. В отношении родителей было возбуждено административное делопроизводство по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

В последующем в результате прокурорской проверки стало известно, что сотрудники полиции не проинформировали об инциденте органы опеки. Кроме того, было установлено, что полицейские потеряли паспорт административного участка, куда должны были заноситься сведения о выявленных неблагополучных семьях. Установить местонахождение паспорта, а также факт внесения в него необходимых данных до настоящего времени не удалось.

По итогам проверки в адрес начальника МО МВД России «Апатитский» внесено представление об устранении нарушений закона.

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