Дорожный фонд пополнят штрафами

06 Февраля 2018 года, 11:22

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования региональных дорожных фондов. В частности предлагается с 1 января 2019 года штрафы за нарушение Правил дорожного движения направлять в дорожные фонды регионов.

«Это довольно значительные деньги. За счёт этих средств дороги будут приводиться в порядок, а значит, на них будет безопаснее водителям и пешеходам», - заявил на заседании правительства Дмитрий Медведев.

Как отмечается в справке к законопроекту, в 2016 году федеральный бюджет пополнился на 60 млрд рублей за счёт штрафов за различные нарушения правил дорожного движения. По итогам 2017 года из дорожного фонда Мурманской области было израсходовано 2,37 млрд рублей. Большая часть этих средств была направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог. Ранее с инициативой пополнять региональный дорожный фонд штрафами выступили депутаты Мурманской областной думы.