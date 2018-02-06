В мурманском порту затопило плавпричал

06 Февраля 2018 года, 12:10

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в районе причала №15 ООО «Причал» произошло затопление причала-понтона ПЖ-61. Конструкция входит в состав перехода к плавдокам. Как сообщает Sea News, днём 5 февраля было обнаружено поступление воды в отсеки причала. Причиной инцидента послужило значительное повреждение днища понтона у берегового конца.

После того, как водолазы заделали повреждение и откачали воду из отсеков причала понтоны были разъеденены. Береговой конец повреждённого причала погрузился в воду, морская часть осталась на плаву, и держится за счёт якорей.

В 2009 году на территории Мурманского судоремонтного завода после погружения не смог всплыть плавучий док.