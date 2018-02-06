В суд направлено уголовное дело о гибели детей на Сямозере

06 Февраля 2018 года, 12:20

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро в Карелии. Они обвиняются в совершении преступлений по трем статьям: производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; оставление в опасности и халатность.

По версии следствия, директор ООО «Парк-Отель «Сямозеро», начальник принадлежащего обществу детского лагеря и еще два работника учреждения не организовали надлежащим образом отдых детей и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

Трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход в акваторию Сямозера на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности. У детей не было спасательных жилетов по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали нужным уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ и поведения в экстремальной ситуации. Это привело к гибели 14 детей во время шторма. Также из-за указанных действий выжившие дети получили телесные повреждения и приобрели вирусные заболевания.

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии и его заместитель знали о наличии в лагере многочисленных нарушений, но надлежащих мер по пресечению последствий оказания его сотрудниками опасных услуг не приняли. В июне 2016 года они выдали заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, допустив наступление трагедии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд.

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин