В МФЦ начался прием заявлений на назначение выплат за рождение первенца

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В многофункциональных центрах, действующих на территории Мурманской области, начался прием заявлений о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.
Эта выплата была введена по инициативе президента и рассчитана на повышение материального благополучия малообеспеченных семей.
В текущем году на получение денежной выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за II квартал предыдущего года. Размер ежемесячной выплаты составит 15048 рублей.