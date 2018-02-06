В Мурманской области сожгли санкционные сыр и сливочное масло

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области выявлен очередной факт реализации продукции, запрещённой к ввозу на территорию Российской Федерации. Рейд по торговым точкам провели сотрудники Мурманской таможни и регионального управления Россельхознадзора.
«На прилавке одной из торговых точек Мурманской области представителями контролирующих органов был выявлен факт продажи сыров и сливочного масла производства Норвегии, Финляндии и Эстонии», - сообщили «Би-порту» в Мурманской таможне.
14 упаковок санкционной продукции общим весом 13,4 кг были изъяты и уничтожены путем сжигания.