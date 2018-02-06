В Мурманске пропали двое детей

06 Февраля 2018 года, 13:05

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Полиция Мурманска разыскивает пропавших без вести несовершеннолетних.

Александр Глухов, 2006 года рождения, ушел из дома 5 февраля 2018 года, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид 11-12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые, лицо в веснушках. Был одет в разноцветную куртку, черные спортивные брюки, бежевые кроссовки, синюю шапку с помпоном.

Александр Иващенко, 2008 года рождения, 5 февраля 2018 года ушел из дома в школу, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид 10-11 лет, рост 150 см, волосы светлые. Был одет в черную куртку, синюю шапку, серые ботинки, при себе имел черный рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить в отдел полиции №3 УМВД России по Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-57 (ПДН) или 02.