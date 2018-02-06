В КНЦ РАН отпразднуют День российской науки

06 Февраля 2018 года, 13:59

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В России 8 февраля празднуется День российской науки. Поздравить ученых Кольского научного центра Российской академии наук в этот день приедет губернатор Марина Ковтун.

На встрече с главой региона председатель ФИЦ КНЦ РАН Сергей Кривовичев расскажет о реорганизации и создании ФИЦ КНЦ РАН и о перспективах дальнейшего развития. Ковтун познакомится с работой некоторых лабораторий Геологического института КНЦ РАН.

В самом Геологическом институте 9 февраля пройдет IX традиционная однодневная научная сессия Геологического института, посвященная Дню российской науки, участниками которой являются сотрудники института. Как правило, геологи первыми открывают череду научных мероприятий нового года в КНЦ. В этот раз акцент будет сделан на важнейших достижениях Геологического института в 2017 году, представленных в Отделение наук о Земле РАН: перспективных золоторудных объектах Стрельнинского зеленокаменного пояса; генетической связи карбонатов, эклогитов и алмаз-содержащих пород; новом понятии волновой зоны при частотных зондированиях с контролируемыми источниками и других. Кроме того, геологи расскажут о первых находках в России и в Кольском регионе известных в мире минералов.

12 февраля в Кировске в Музейно-выставочном центре АО «Апатит» состоится VI конференция научных обществ Мурманской области. Сначала участники подведут основные итоги деятельности научных обществ, входящих в Ассоциацию научных обществ региона, в 2017 году, затем представят научно-популярные доклады на самые разные темы. Например, зададутся вопросами «Кому нужна наука о растительности?» или «Что такое памятник природы и работает ли этот инструмент?». Завершится конференция «круглым столом», участники которого обсудят популяризацию науки, формирование научного мировоззрения у школьников и студентов, будущее системы образования, проблемы кооперации науки и бизнеса и т.д.