Кировский филиал АО «Апатит» поставил рекорд по выпуску апатитового концентрата за последние 25 лет

06 Февраля 2018 года, 14:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - 9,5 млн тонн апатитового концентрата в год – отметка, пройденная мощностями компании «ФосАгро» в Мурманской области. Это рекордный показатель для Кировского филиала АО «Апатит» за последние 25 лет.

В четвертом квартале 2017 года объем предприятия по выпуску основных видов продукции вырос на 7,5%, в целом обогнав показатели прошлого года на 11%.

Достичь положительных результатов удалось в том числе благодаря комплексной модернизации производств. За последние годы на промышленных площадках КФ АО «Апатит» введены в строй десятки крупных объектов капитального строительства, среди которых Главный ствол №2 Кировского рудника. Пуск ГС-2 в 2015 году стал успешным завершением крупного инвестиционного проекта. Кроме того, ведётся модернизация апатит-нефелиновых обогатительных фабрик. Проект реконструкции АНОФ-3 признан приоритетным для региона. Его цель – сокращение издержек и наращивание выпуска продукции.

Устойчивое развитие, инвестиции в производственные мощности и применение экологически безопасных инновационных технологий – общий тренд для Группы «ФосАгро». В 2017 году Компания увеличила объем выпуска фосфорсодержащих удобрений более чем на 10%, по сравнению с предыдущим годом, и достигла рекордной отметки в 6,6 млн тонн. Продажи всех видов удобрений возросли на 12% - до 8,1 млн тонн, в том числе фосфорсодержащих - на 11%, до 6,5 млн тонн, азотных - на 16%, до 1,6 млн тонн. По итогам года компания нарастила совокупные продажи в России и странах СНГ почти на 20% по сравнению с 2016 годом, до 3,1 млн тонн. Отгрузки в Европу увеличились на 30%, до 1,8 млн тонн, в Латинскую Америку - на 16% и составили 1,6 млн тонн

«Я горжусь, что наша Компания встретила 2018 год в хорошей форме, реализовав все поставленные перед нами на 2017 год Советом директоров ключевые задачи. Мы продолжаем извлекать максимум из имеющегося у нас опыта для обеспечения органического роста Компании, что является наименее капиталоемким путем дальнейшего развития «ФосАгро», - отметил генеральный директор компании Андрей Гурьев.