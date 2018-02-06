Северофлотцы отразили налёт на Беломорскую базу

06 Февраля 2018 года, 14:40

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - Военнослужащие зенитных ракетных дивизионов отразили условный налёт на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота. Тактико-специальные учения по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения прошли с подразделениями войск противовоздушной обороны. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В ходе активной фазы учения расчеты зенитно-ракетных систем С-400 отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.

Были также произведены электронные пуски, которые успешно поразили все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника, роль которых выполняли бомбардировщики Су-24.