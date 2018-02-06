В 2017 году отремонтировано 56 км федеральных дорог Мурманской области

06 Февраля 2018 года, 15:18

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – По итогам дорожно-строительного сезона 2017 года в двух регионах подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» отремонтировало 257 км федеральных дорог Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала», А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Один из самых масштабных проектов – завершение реконструкции 16-километрового участка автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе рядом с государственной границей, где находится пункт пропуска «Борисоглебск». В продолжение работы по повышению технической категории Р-21 от Мурманска до границы разрабатывается проектная документация на реконструкцию заключительного участка в 28 км, что позволит полностью привести в нормативное состояние транспортный коридор в скандинавские страны.

Также закончен капитальный ремонт подъезда к Петрозаводску. За 11 месяцев 8-километровый участок расширили до четырех полос движения с обустройством переходно-скоростных полос, сплошного освещения и установкой барьерного ограждения.

Из 56 км завершенного капремонта самый большой объем работ выполнен на автодороге А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола». В этом сезоне обновили еще 32 км трассы. Ремонтно-восстановительные работы на участках ведутся четвертый год, с момента ее передачи в федеральную собственность. За это время приведено в нормативное состояние 79,3% карельского участка трассы. Кроме того, на этой дороге капитально отремонтировано три моста. Еще четыре искусственных сооружения обновлены на трассе Р-21 «Кола».

Всего же в двух регионах отремонтировано более 105 км федеральной дорожной сети: 49 км в Карелии и 56 км в Мурманской области. Еще почти 80 км дорожного покрытия автодороги «Кола» защитили слоями износа.

Большая работа проведена в 2017 году по освещению участков федеральных трасс. Так, на автодороге А-121 «Сортавала» построено 16 км линий наружного освещения в пяти населенных пунктах. К концу 2018 года вдоль всех населенных пунктов в Карелии участки федеральных автодорог будут освещены. Для этого будет построено еще почти 24 км электрических линий на трассе А-121 «Сортавала» и 27 км – на А-119 Вологда-Медвежьегорск-автомобильная дорога Р-21 «Кола».

В настоящее время из общей протяженности федеральных дорог Карелии и Мурманской области в 1936 км соответствуют нормативным требованиям почти 1700 км, что составляет 86,9%.