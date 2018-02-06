Глава администрации Кандалакши оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений

06 Февраля 2018 года, 15:35

КАНДАЛАКША/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации Кандалакши.

Установлено, что глава администрации Кандалакши не дал письменный ответ по существу поставленных в обращении гражданина вопросов в части благоустройства по вопросам отсутствия асфальтного покрытия, обустройству остановочных пунктов и уборки контейнерных площадок.

По данному факту прокурором города в отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Мировым судьей судебного участка №3 Кандалакшского судебного района глава администрации признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Ранее за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан был оштрафован глава Апатитов.