Технологии Ростеха повысят надежность сооружений во льдах Арктики

06 Февраля 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал и запатентовал технологию, которая позволяет возводить здания и сооружения на неустойчивых основаниях, в том числе на льду. Новинка существенно повышает эксплуатационную надежность таких строений и ориентирована на применение, прежде всего, в Арктике.

В основе технологии лежит механизм, позволяющий выравнивать и менять положение здания в зависимости от изменений поверхности грунта. В ходе строительства он крепится к сваям и помогает перемещать сооружение относительно основания по вертикали и горизонтали. Такой подход дает возможность избежать деформации конструкций и их дальнейшего разрушения при сдвигах ледяного или снежного покрова.

Технология может применяться в строительстве зданий практически на любом неустойчивом основании - не только на льду и снегу, но и на песчаном грунте. Авторами идеи являются специалисты Научно-исследовательского института «Полюс» (НИИ «Полюс», входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех).

«В отличие от существующих в мире аналогов наша разработка позволяет не только погружать или поднимать сваи, но и при необходимости осуществлять их продольное перемещение. Подобное расширение функциональных возможностей устройства позволит существенно повысить эксплуатационную надежность зданий и сооружений, возводимых в Арктике на неустойчивом основании в условиях вечной мерзлоты и возможного воздействия техногенных факторов», – отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Изучение арктической тематики является одним из приоритетных направлений научной деятельности Ростеха. В 2013 году ученые «Швабе» получили золотую медаль Международного салона инноваций и изобретений Inventions Geneva за создание судового лазерного комплекса для разрезания ледовых пластов. В 2015 году коллектив специалистов также был удостоен международной премии за инновационную технологию производства арктических помеховых лазерных систем и комплексов для мощных светодиодных прожекторов гражданского назначения.