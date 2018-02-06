Марина Ковтун на 50 месте в рейтинге губернаторов за январь

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2018 года.
В Северо-Западном федеральном округе лидерами стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, врио главы Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Марина Ковтун заняла 7 место из 11.
В тройку лидеров рейтинга по России вошли Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня). Здесь глава Мурманской области попала на 50 строчку.