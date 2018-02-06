Россияне смогут снимать наличные с банковских карт на кассах

06 Февраля 2018 года, 16:34

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина, пишет газета «Известия».

В частности, такую услугу тестирует Сбербанк. Возможность ее предоставления изучает и платежная система Mastercard, которая уже проводила тесты с несколькими банками, в том числе ВТБ и «Русским стандартом».

По словам источника, близкому к «Русскому стандарту», клиент будет расплачиваться за товар по своей карте и одновременно запрашивать у кассира нужную сумму наличных, вводить пин-код, далее банк одобряет покупку и выдачу наличных. Запрашиваемая сумма будет ограниченной.

По словам другого собеседника, Сбербанк тестировал как вариант Mastercard, который привязан к обязательному совершению покупки, так и другой, без привязки к оплате товара. В итоге Сбербанк предпочел последний вариант.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев