Для него и для неё: «МегаФон» предлагает два смартфона на цене одного

06 Февраля 2018 года, 17:15

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» предлагает совершить «двойной удар»: при покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A оба обойдутся в ту же сумму, сколько стоит один. Акция действует с 1 февраля по 30 апреля в салонах связи и интернет-магазине оператора.

В декабре 2017 года смартфоны Xiaomi заняли третье место по числу проданных 4G-смартфонов в салонах «МегаФона». Чем же хороша, к примеру, модель Redmi Note 5A? Во-первых, большим экраном с диагональю 5,5 дюйма, обладающим сверхвысокой четкостью. Кроме того, дисплей защищен новейшим стеклом Corning Gorilla Glass, устойчивым к царапинам и падению.

Во-вторых, батареей повышенной емкости — 3080 мА/ч. В сочетании с эффективным контролем энергопотребления процессора и оптимизированной операционной системой Android 7.1 это делает смартфон весьма «работящим». Одного заряда хватает на 11 часов просмотра видео, 16 часов игр или 35 часов разговора по телефону.

Третий плюс — наличие программы автоматической обработки фотографий и высокое разрешение камеры — 13 Мп. Кроме того, есть используемая в профессиональных фотоаппаратах технология фазовой автофокусировки. Redmi Note 5A делает действительно превосходные снимки.

«Для акции специально выбрана модель, которая идеально подойдет и мужчинам, смотрящим на экранах смартфонов видео или играющих в онлайн-игры, и дамам, любящим делать красивые фото. И каждый пользователь, независимо от пола и возраста, оценит мощный процессор и «долгоиграющий» аккумулятор. Одним словом, эта модель станет прекрасным подарком «и для него, и для неё»: к 23 Февраля подойдет вариант благородного серого цвета, а смартфон с золотистым корпусом можно преподнести любимой на 8 Марта», — говорит Наталья Паничева, руководитель по продажам на массовом рынке Мурманского отделения компании «МегаФон».

Купить два смартфона по цене одного могут абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». При условии подключения и оплаты опции «Бонус 1 500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит всего 9 990 рублей.

Подробности об акции со смартфонами Xiaomi тут.