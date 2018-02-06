На котельной Заозёрска топлива хватит до 18 февраля

06 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – На оперативном совещании в правительстве Мурманской области Марина Ковтун предложила обсудить ситуацию с теплоснабжением в Заозёрске.

Согласно данным мониторинга министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, на котельной №53 Заозёрска топлива осталось до 18 февраля.

«Доложите, пожалуйста, о конкретных мерах, принимаемых для решения проблемы: заключен ли контракт, кто поставщик, объемы и логистика поставки топлива», – попросила Ковтун, обращаясь к главе администрации ЗАТО Заозёрск Валерию Урошлеву.

По словам главы ЗАТО, 15 февраля в муниципалитет поступит первая партия мазута 180 тонн, еще через три дня вторая – также 180 тонн.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский рассказал, что за поставками топлива в Заозёрск ведётся постоянное наблюдение, отслеживается передвижение вагонов с мазутом. В случае сбоев мазут будет оперативно закуплен в других муниципалитетах региона.

Губернатор напомнила главам администраций муниципальных образований, что бесперебойное теплоснабжение должно быть для них задачей номер один.

«Зима у нас в самом разгаре, к тому же она в этом году достаточно морозная. Не доводите до ЧП», – подчеркнула глава региона.