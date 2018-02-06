Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам

06 Февраля 2018 года, 17:36

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на территории России, пишут «Известия».

Изменения внесут в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». С 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года — гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — всех гостиниц.

Порядок аккредитации установит правительство России. Свидетельство о присвоении «звезд» гостинице, горнолыжной трассе или пляжу будет действительно в течение трех лет.

Также запрещается предоставлять гостиничные услуги без свидетельства о присвоении категории, использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующей присвоенной. Аналогичный запрет действует в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

Кроме того, документ вводит понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения», «классификация объектов туристской индустрии».