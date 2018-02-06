Саамы обеспокоены изменением границ Ловозерского района

06 Февраля 2018 года, 17:07

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Саамы Ловозерского района рассказали Владимиру Путину о нарушении российского законодательства и права коренного малочисленного народа на традиционное рыболовство.

Ранее саамы опротестовали в прокуратуре приказ Комитета рыбохозяйственного комплекса Мурманской области о выделении квот на вылов во внутренних водоемах. Прокуратура вынесла предупреждение, но Комитет никаких мер не принял.

Кроме того, коренной народ недоволен тем, что озеро Умбозеро перешло от Ловозерского района в ведение Кировского района. Это привело к тому, что саамам отказали в квотах на вылов сига. По закону они могут это делать только в районе компактного проживания, то есть в Ловозерском. Изменение границ проходило без общественных слушаний.

«Мы подали жалобу в правительство Мурманской области на необоснованный, а значит, не правомерный отказ в выделении квот на озере Умбозеро. Правительство перенаправило нашу жалобу обратно в Министерство рыбного и сельского хозяйства. И поэтому никаких действий в решении нашего вопроса не последовало», – пишут саамы в своем обращении.

В своем письме они также отметили, что во время посещения Минсельхоза должностное лицо в разговоре вело себя грубо, «и его поведение подрывало репутацию авторитета государственной власти и вызвало сомнение в правомерности исполнения его действий».