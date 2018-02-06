В центре Мурманска отключили теплоснабжение

06 Февраля 2018 года, 16:53

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В 14:37 из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» в Мурманске произошло отключение теплоснабжения в жилых домах по адресам: улица Полярные Зори, дома 21, 21/2, 21/3, 23, 27/2, улица Книповича, дом 34, улица Сполохи, дом 3, а также в зданиях школы №43 (ул. Книповича, 36а), ДОУ №87 (ул. Полярные Зори, 25а) и в административном здании (Сполохи, 1).

По данным АО «Мурманэнергосбыт» ориентировочный срок устранения аварии – до 21:00 сегодня, 6 февраля.

Как сообщили в комитете по образованию администрации Мурманска, в помещениях образовательных учреждений температурный режим соответствует санитарным нормам. Если будет зафиксировано снижение температуры в здании детского сада №87, будет выполнено подключение к резервной линии теплоснабжения.

АГМ