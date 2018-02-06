Россиян обяжут следить за поведением зарубежных гостей

06 Февраля 2018 года, 17:48

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Российских граждан и компании обяжут контролировать соблюдение целей и сроков визита своих иностранных гостей и партнеров. Перечень мер, которые должна предпринять приглашающая сторона, установит правительство.

Такие поправки предложено внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». За несоблюдение этой нормы предлагается ввести штраф: для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч. Аналогичные санкции предусмотрены и для тех, кто не проследил за своевременным выездом иностранца.

Сейчас приглашающие стороны не обязаны контролировать соблюдение иностранцами заявленной цели визита. Таким образом, новации помогут повысить эффективность и соблюдение зарубежными гражданами норм миграционного законодательства, полагают в МВД.

Собеседник, знакомый с ходом рассмотрения законопроекта, рассказал «Известиям», что документ уже согласован с заинтересованными ведомствами — с государственно-правовым управлением администрации президента России, МИД и ФСБ.