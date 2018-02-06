Кировское предприятие может быть оштрафовано на миллион рублей за махинации в тендерах

06 Февраля 2018 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - Прокуратура Кировска выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Так, в 2016 году руководитель коммерческой организации, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, незаконно передал должностному лицу другой коммерческой организации денежные средства в размере 1 000 000 рублей, за обеспечение победы в тендерах на право заключения договоров подряда на производство строительно-монтажных работ.

По данному факту прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Теперь должностному лицу грозит штрафа на сумму не менее 1 000 000 рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.