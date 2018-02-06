Мурманчанин на инвалидной коляске отправился в путешествие от Белого моря до Хибин

06 Февраля 2018 года, 17:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский инвалид-колясочник Андрей Зеленов отправился в путешествие по Кольскому полуострову «Хибины – Белое море. Полярный путь».

Группа из восьми человек, в которую входит команда Зеленова и еще пять туристов, пройдет этот путь на снегоходах, 600 км за шесть дней.

Во время путешествия команда снимет фильм и видеоролики. В дальнейшем планируется разместить видео в интернете, показать фильм на кинофестивалях и по телевидению.

«Проект имеет социальную направленность – противодействие стереотипам о людях с инвалидностью, а также развитие и популяризация инклюзивного туризма в России. Цель – формирование позитивного образа людей с ограничениями здоровья, а также содействие в достижении ими равных возможностей участия в сфере туризма», – сказал «Би-порту» Зеленов.

Экспедиция стартует в Кандалакше, посетит Варзугу, Кузомень и Белое море. Далее команда достигнет Краснощелья, проедет через озера Ловозеро и Умбозеро, затем доберется до Хибин и завершит свое путешествие в Кировске.

«Мы вчера вечером выехали из Мурманска в Кировск для того, чтобы встретиться с гидами и утром переехать на место старта. В общем, всё идёт хорошо. Машину мы оставили в Кировске. Пересели в микроавтобус и в шесть утра выехали. Все идёт по плану!», – написал Андрей Зеленов на своей странице.

Путешествие должно завершиться 11 февраля.

10 декабря другой мурманчанин, Владислав Евглевский, пешком отправился во Владивосток со своим котом Сэмом.