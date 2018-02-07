Эксперт об аварии с плавпричалом: он обязан был утонуть

07 Февраля 2018 года, 09:41

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Попытки ликвидировать пробоину в плавучем причале в мурманском порту продолжались почти до полуночи 6 февраля. Напомним, днём 5 февраля было обнаружено поступление воды в отсеки причала. После грубой заделки течи и разъединения понтонов, повреждённый конец причала погрузился в воду.

«Он был просто обязан утонуть. Я вообще удивлен, что это случилось именно сейчас. Видать последняя капля в стакан разгильдяйства слишком долго стекала», - рассказал «Би-порту» источник, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться анонимным.

Несмотря на затопление береговой части, выход на два оставшихся понтона всё же возможен. Они удерживаются с помощью якорей.