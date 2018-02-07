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Главная » НОВОСТИ » Эксперт об аварии с плавпричалом: он обязан был утонуть
 
 
 
 
07 Февраля 2018 года, 09:41

Эксперт об аварии с плавпричалом: он обязан был утонуть


МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Попытки ликвидировать пробоину в плавучем причале в мурманском порту продолжались почти до полуночи 6 февраля. Напомним, днём 5 февраля было обнаружено поступление воды в отсеки причала. После грубой заделки течи и разъединения понтонов, повреждённый конец причала погрузился в воду.

«Он был просто обязан утонуть. Я вообще удивлен, что это случилось именно сейчас. Видать последняя капля в стакан разгильдяйства слишком долго стекала», - рассказал «Би-порту» источник, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться анонимным.

Несмотря на затопление береговой части, выход на два оставшихся понтона всё же возможен. Они удерживаются с помощью якорей.

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    array(16) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36993" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(68) "Да.., видок у конструкции удручающий :(" ["date"]=> string(19) "2018-02-07 10:55:11" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74230738" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36994" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(36) "там стенки как сито." ["date"]=> string(19) "2018-02-07 10:57:51" ["autor"]=> string(39) "любитель жидкости № 1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "109.74.127.230" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74230791" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36995" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(1241) "Ну чё, у меня с гражданином Серебряниковым начинается вторая серия: Только что меня пригласил один из боссов аэропорта. Он ветеран правоохранительных органов, в аэропорту работает недавно. Сказал по личному делу: - Видите ли, Эдуард, - по своей прошлой работе мы часто общались с Александром Серебряниковым. Я его хорошо знаю. Он переживает, что у вас с ним произошел конфликт. И, узнав, что я теперь работаю в аэропорту, просил передать вам, что лучше не ругаться. Это не нужно никому - ни ему, ни вам. - Он просил это передать именно вас: - Да, именно меня. Не надо с ним ругаться, Эдуард, так будет лучше. Ваааще круто!!! Походу меня ждут проблемы в аэропорту. "Жертва режима". Ахренеть!!!!!!" ["date"]=> string(19) "2018-02-07 10:58:45" ["autor"]=> string(3) "MMK" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://pbs.twimg.com/profile_images/1357578864/1_n" ["ip"]=> string(12) "188.170.72.7" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74230809" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36996" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(160) "у гражданина С что, телефона ММК нет ? позвонить сам не мог ? даже у меня есть телефон ММК" ["date"]=> string(19) "2018-02-07 11:13:28" ["autor"]=> string(39) "любитель жидкости № 1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "109.74.127.230" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74231076" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36999" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(549) "Хм... Кхм... М-да... "Мы часто общались", "Я его хорошо знаю". А ведь ещё никто не начал толком рассуждать на тему: *оппозиционные бложики, как продукт глубокого внедрения KGB в протестное движение России конца нулевых, начала десятых годов* - как-то так. Только ведь по услужению туземному олигарху прошлись..." ["date"]=> string(19) "2018-02-07 11:29:26" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74231424" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37000" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(407) "У гражданина С есть мой телефон. Гражданин С какбэ намекает: мои друзья устроят тебе проблемы. И этой твари я вытирал сопли после допросов, покупал компьютеры после обысков и денег дал немеренно на адвокатов. Урод. Ненавижу." 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["date"]=> string(19) "2018-02-07 12:43:44" ["autor"]=> string(3) "MMK" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://pbs.twimg.com/profile_images/1357578864/1_n" ["ip"]=> string(12) "188.170.72.7" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74233104" } [10]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37007" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(345) "Саныч будет молчать. Молчание нерабов. Как-то страшновато за тебя, Эдуард, становится - вот честно, серьёзно. Хотя, огласка в помощь. Не так страшны энти "ветераны", как себя малюют. Прорвёмся!" ["date"]=> string(19) "2018-02-07 12:52:45" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74233342" } [11]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37008" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(139) "Я его не понимаю. Может быть он просто дурак и хотел показать свою "крутость"?" ["date"]=> string(19) "2018-02-07 12:57:37" ["autor"]=> string(3) "MMK" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://pbs.twimg.com/profile_images/1357578864/1_n" ["ip"]=> string(12) "188.170.72.7" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74233476" } [12]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37009" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(363) "Явно нервничает. Не умеет смотреть вперёд, мыслить в перспективу, думать о последствиях.. И оказался жаден до бабла, бабло победило разум. Всё уже. НЕОБРАТИМОЕ уже произошло, происходит прямо сейчас." ["date"]=> string(19) "2018-02-07 13:05:38" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74233688" } [13]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37010" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(292) "Пардон что прерываю вашу милую беседу - а это точно то место где надо писать про ваши личные проблемы? На сайте местных новостей?? В комментариях про плавпричал?" ["date"]=> string(19) "2018-02-07 13:14:53" ["autor"]=> string(24) "Позавидовала" ["email"]=> string(18) "ravbunas@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "46.235.218.126" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74233919" } [14]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37011" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(246) "Ну не совсем личные.., точнее совсем не личные. Но всё-равно, простите нас, мы больше не будем. Действительно, нашли место для дискуссий!.." ["date"]=> string(19) "2018-02-07 13:24:03" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74234151" } [15]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37013" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211023.html" ["comment"]=> string(173) "не извиняйтесь , многим это более интересно чем дырка в плавпричале, кстати на фото плавдок СРЗ" ["date"]=> string(19) "2018-02-07 14:42:59" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(13) "tiaww@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "109.252.110.26" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74236013" } }
  • Да.., видок у конструкции удручающий :(
  • там стенки как сито.
  • MMK
    Ну чё, у меня с гражданином Серебряниковым начинается вторая серия: Только что меня пригласил один из боссов аэропорта. Он ветеран правоохранительных органов, в аэропорту работает недавно. Сказал по личному делу: - Видите ли, Эдуард, - по своей прошлой работе мы часто общались с Александром Серебряниковым. Я его хорошо знаю. Он переживает, что у вас с ним произошел конфликт. И, узнав, что я теперь работаю в аэропорту, просил передать вам, что лучше не ругаться. Это не нужно никому - ни ему, ни вам. - Он просил это передать именно вас: - Да, именно меня. Не надо с ним ругаться, Эдуард, так будет лучше. Ваааще круто!!! Походу меня ждут проблемы в аэропорту. "Жертва режима". Ахренеть!!!!!!
  • у гражданина С что, телефона ММК нет ? позвонить сам не мог ? даже у меня есть телефон ММК
  • Хм... Кхм... М-да... "Мы часто общались", "Я его хорошо знаю". А ведь ещё никто не начал толком рассуждать на тему: *оппозиционные бложики, как продукт глубокого внедрения KGB в протестное движение России конца нулевых, начала десятых годов* - как-то так. Только ведь по услужению туземному олигарху прошлись...
  • MMK
    У гражданина С есть мой телефон. Гражданин С какбэ намекает: мои друзья устроят тебе проблемы. И этой твари я вытирал сопли после допросов, покупал компьютеры после обысков и денег дал немеренно на адвокатов. Урод. Ненавижу.
  • Ветеран - один из боссов, работает недавно. Есть другие боссы, работающие давно, хорошо знающие ММК. Их мнения по данному вопросу могут не совпадать с мнением человека из "органов".
  • Прям ассоциации навевает с развитием судоремонта в Мурманской области , который вырос на 25% по данным губерматери
  • Наверное где-то вырос, а где-то окончательно сгнил и утонул.
  • MMK
    Никто из либеральных граждан, типа бывающего здесь СейСаныча не хочет задать Блогеру51 вопрос по поводу моего визита к боссу аэропорта сегодня??? Я писал на блогере, но комментарии не проходят.
  • Саныч будет молчать. Молчание нерабов. Как-то страшновато за тебя, Эдуард, становится - вот честно, серьёзно. Хотя, огласка в помощь. Не так страшны энти "ветераны", как себя малюют. Прорвёмся!
  • MMK
    Я его не понимаю. Может быть он просто дурак и хотел показать свою "крутость"?
  • Явно нервничает. Не умеет смотреть вперёд, мыслить в перспективу, думать о последствиях.. И оказался жаден до бабла, бабло победило разум. Всё уже. НЕОБРАТИМОЕ уже произошло, происходит прямо сейчас.
  • Пардон что прерываю вашу милую беседу - а это точно то место где надо писать про ваши личные проблемы? На сайте местных новостей?? В комментариях про плавпричал?
  • Ну не совсем личные.., точнее совсем не личные. Но всё-равно, простите нас, мы больше не будем. Действительно, нашли место для дискуссий!..
  • не извиняйтесь , многим это более интересно чем дырка в плавпричале, кстати на фото плавдок СРЗ
 
 
 
 
 
 
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