Прокуратура обнаружила нарушения в деятельности администрации Кольского района

07 Февраля 2018 года, 10:08

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района установила, что в деятельности МУП Кольского района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (МУП Кольского района «УЖКХ»), а также в деятельности администрации района есть нарушения законодательства, повлекшие за собой нарушения прав граждан в сфере предоставления коммунальных услуг.

Установлено, что в период с 25 по 26 января в Туломе отсутствовали коммунальные услуги по горячему водоснабжению и теплоснабжению по причине аварии в указанных системах.

На двух участках теплосети в районе бывшего комплекса «Тепличный» в 1 км от котельной Туломе произошли прорывы на теплотрассе (диаметр трубопровода 300 мм). Авария повлекла за собой проведение работ по полному сливу теплоносителя из систем теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов поселения. Это привело к отсутствию горячей воды и теплоснабжения.

В результате без горячего водоснабжения и теплоснабжения остались, в том числе, 13 жилых многоквартирных домов, пять объектов социального значения (детские сады, школы).

Указанные факты свидетельствуют о том, что МУП Кольского района «УЖКХ» должным образом не организовала эксплуатацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, не приняла своевременные меры по предупреждению аварии, что повлекло за собой нарушение жилищных прав граждан и неполучению коммунальных услуг в полном объеме.

Прокуратура Кольского района внесла представление главе администрации района с требованием принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствовавших нарушению действующего законодательства.