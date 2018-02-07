Прокуратура требует устранить в Териберке нарушения природоохранного законодательства

07 Февраля 2018 года, 11:22

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района провела проверку соблюдения природоохранного законодательства, законодательства об отходах производства и потребления в деятельности МУП «Териберское управление жилищно-коммунальным комплексом» (МУП «ТУЖКК»).

В январе прокуратура провела обследование санитарного состояния контейнерных площадок на территории Териберки, в ходе которого установлено ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок, расположенных у домов №14 по ул. Пионерская; №6 по ул. Школьная; №1 по ул. Приморская.

Бытовые отходы и мусор разбросаны и свалены в кучи на территории, прилегающей к контейнерным площадкам домов, контейнеры переполнены, что говорит о ненадлежащем обеспечении условий хранения и необеспечении своевременного вывоза отходов и мусора МУП «ТУЖКК».

Выявленные в деятельности МУП «ТУЖКК» нарушения законодательства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами МУПа возложенных на них законом обязанностей, нарушают права человека на благоприятную окружающую среду. Это является недопустимым и требует немедленного устранения и недопущения впредь.

Прокуратура района внесла представление директору МУП «ТУЖКК» с требованием принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствовавших нарушению действующего законодательства.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролируется прокуратурой района.