Граждан Конго, пытавшихся прорваться в Норвегию, отправили в колонию

07 Февраля 2018 года, 11:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор четырём гражданам Демократической республики Конго и одному гражданину Республики Конго. Группа людей пытались незаконно пересечь границу Мурманской области и Норвегии.

Установлено, что иностранные граждане в поисках лучших условий для жизни прибыли из Москвы в Мурманск с целью пересечения госграницы. Чтобы скрыть данные о своих личностях, они избавились от своих паспортов, оставив их в гостинице «Русалочка».

«Затем на неустановленном транспорте молодые люди прибыли в Печенгский район к Государственной границе Российской Федерации, где незаконно, скрытно, вне установленного пункта пропуска через Государственную границу, прошли контрольно-следовую полосу, перекусили кусачками нити колючей проволоки оградительного забора, тем самым преодолели инженерно-технические сооружения, и направились в сторону российско-норвежской границы», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Иностранцы были обнаружены и задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России. Уголовное дело расследовалось следственным отделом Управления ФСБ по Мурманской области.

Судом мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщинам - пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.