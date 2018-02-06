Мурманскому УФСИН – 77 лет

07 Февраля 2018 года, 12:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня УФСИН России по Мурманской области отмечает день образования.

Именно 7 февраля 1941 года считается датой образования региональной УИС, когда 77 лет назад было создано Управление исполнения наказаний по Мурманской области.

На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе Заполярья насчитывается шесть колоний разных видов режима и два следственных изолятора, расположенных от посёлка Зеленоборский до Мурманска. Численность подследственных и осуждённых к лишению свободы составляет сейчас менее 4000 человек.

Кроме этого, в состав УФСИН входит Уголовно-исполнительная инспекция с 11 подразделениями, по учету которых ежегодно проходит около 5000 лиц, осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Серьёзное внимание уделяется новым формам и методам воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными и подследственными, чтобы избавить максимальное количество людей от негативного влияния тюремной субкультуры. Налажено плодотворное взаимодействие со службами занятости, отделами социальной защиты населения.

Мурманская область вошла в число четырёх регионов страны, в которых проходит апробация пилотного проекта по организации надзора и воспитательной работы с осуждёнными. Шире используются прогрессивные методы и способы надзора, особенно с использованием технических средств.

В региональной УИС трудятся более 1 700 человек.