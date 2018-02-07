У апатитского предпринимателя арестовали венки и гробы

07 Февраля 2018 года, 13:20

АПАТИТЫ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах судебные приставы арестовали необычное имущество должника. На исполнении у них находилось дело в отношении юридического лица, которого обязали освободить занимаемое им нежилое помещение и выплатить задолженность за аренду в размере 3 млн рублей.

Спустя 5 дней решение суда должником не исполнено. В связи с этим всё имущество должника было подвергнуто описи и аресту. Гробы, венки и другое имущество, предназначенное для оказания ритуальных услуг, было передано на ответственное хранение.

Теперь у должника имеется 10 дней для погашения долга, иначе имущество будет передано в специализированную организацию на реализацию. Ключи от освобожденного нежилого помещения переданы взыскателю.