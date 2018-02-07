Офис Бинбанка в Мурманске предоставит клиентам услуги МФЦ

07 Февраля 2018 года, 16:24

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - Два окна МФЦ для получения госуслуг открылись в мурманском офисе Бинбанка, расположенном по адресу: проспект Ленина, д. 14.

Теперь в отделении банка физическим и юридическим лицам доступен широкий спектр государственных и муниципальных услуг. Таким образом, клиенты банка могут на одной площадке решать как финансовые вопросы, пользуясь продуктами и услугами банка, так и нефинансовые – в окнах МФЦ. Это существенно экономит время.

Услуги МФЦ можно получить в рамках графика работы отделения банка: понедельник – пятница с 9:30 до 19:00, суббота — с 10:00 до 17:00.

ПАО «Бинбанк» активно сотрудничает с региональными центрами госуслуг в рамках расширения возможностей для своих клиентов и посетителей МФЦ. В ходе этого сотрудничества банк открывает окна МФЦ в своих офисах, а также расширяет функционал самих многофункциональных центров по всей России. На текущий момент открыть расчетный счет юрлица в Бинбанке можно более чем в 300 МФЦ крупнейших городов страны.

Напомним, что летом 2017 года окно МФЦ для получения госуслуг было открыто в столичном офисе Бинбанка на Новом Арбате. С момента открытия окно предоставило клиентам свыше 20 тысяч государственных услуг. Аналогичные окна МФЦ также работают в офисах Бинбанка в Астрахани и Улан-Удэ.