С начала года инфляция в России составила 0,4%

07 Февраля 2018 года, 16:47

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - За период с 30 января по 5 февраля 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля – 100,1%, с начала года – 100,4%.

За прошедшую неделю цены на колбасу вареную, рыбу мороженую, сметану, пшено и соль выросли на 0,2-0,7%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,1%, яйца куриные – на 0,6%, свинина, куры, сахар-песок, мука и вермишель – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на картофель, капусту белокочанную и морковь – 1,3-1,9%. В то же время помидоры и огурцы стали дешевле на 0,6% и 0,3% соответственно.