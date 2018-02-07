У самолета, летящего из Мурманска в Москву, отказала механизация крыла

07 Февраля 2018 года, 16:38

МОСКВА/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Во время захода на посадку в аэропорту Шереметьево у самолета Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» отказала механизация крыльев.

Борт выполнял рейс SU1321 сообщением Мурманска – Москва. Так как у самолета отказала система, которая отвечает за торможение после посадки, в аэропорту Шереметьево стали экстренно готовить взлетно-посадочную полосу к аварийной посадке неисправного борта.

Посадка прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.

«Относительно посадки рейса SU1321 Мурманск - Шереметьево сообщаем, что самолет благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно от полетов отстранено, проводится расследование. Особенно хотим подчеркнуть, что отказ спойлеров у данного типа воздушных судов не является серьезной технической проблемой», - сообщил «Би-порту» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот».

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с российским самолетом Superjet-100. Так, в конце прошлого года самолет этого типа простоял в мурманском аэропорту больше суток из-за технической неисправности. Неделю назад Superjet не смог вылететь из главной воздушной гавани Мурманской области, так как у него замёрзла система отвода биологических отходов.