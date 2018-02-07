Заместитель главы администрации Мурманска оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан

07 Февраля 2018 года, 17:00

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ленинского округа по результатам проверки в деятельности Управления Ленинского административного округа выявила нарушения действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что заместитель главы администрации Мурманска – начальник Управления округа допустил нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Оно выразилось в ненаправлении в установленный законом срок ответа гражданину, чем было нарушено гарантированное законом право гражданина на своевременное получение письменного ответа по существу поставленных вопросов.

Мировым судьей по делу об административном правонарушении начальник Управления округа признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам проведенной проверки в адрес главы администрации Мурманска внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушение закона устранено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан был оштрафован глава Апатитов и глава администрации Кандалакши.