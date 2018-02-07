Поезд «Мурманск-Петербург» сделает лишнюю остановку ради двух человек

07 Февраля 2018 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – С 1 февраля у поезда «Санкт-Петербург-Мурманск» появилась новая остановка на станции Пояконда. Здесь выходят и садятся два пассажира – 14-летняя Карина Козлова и её бабушка Наталья Викторовна.

Чтобы доехать до школы в Зеленоборском, детям Пояконды нужно было сесть на электричку до станции Княжая, откуда их забирал школьный автобус. На весь путь уходило около полутора часов. Учеников сопровождал специальный человек – Наталья Козлова.

Поезд «Санкт-Петербург-Мурманск» останавливается на Княжой как раз после уроков, в 15:51. Чтобы доехать до своего поселка, дети и Наталья Козлова брали билеты до станции Полярные Зори, так как остановка в Пояконде всегда была технической.

С 1 декабря техническую остановку отменили. Уехать из Княжой Карина могла только на электричке в 19:10 – то есть, дома она была бы около 21:00. На домашние задания и полноценный отдых у ребёнка не осталось бы времени.

«Автобусы до Княжой и Зеленоборского у нас не ходят. Добраться можно только по железной дороге. Но вечерняя электричка идёт очень поздно, к тому же у нас полярные ночи. Да и Карина бы уставала. Можно нанять частников на машине, но это тысяча рублей за рейс», – цитирует газета «Гудок» Наталью Козлову.

По её просьбе администрация Кандалакшского района обратилась к железнодорожникам. Они пошли навстречу и назначили дополнительную остановку для поезда.

«Мы всегда идём навстречу пассажирам, поэтому, получив обращение от администрации района, назначили остановку. Хотя, по-хорошему, региональные власти должны были позаботиться о своих жителях и включить в заказ электричку, на которой ребёнок мог бы возвращаться из школы», – отметил начальник Октябрьской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Тимофей Шманёв.

Каждую субботу бабушка Карины покупает на неделю билеты. Стоимость самого бюджетного варианта составляет 277 рублей на Наталью Викторовну и 138 на Карину. Эти расходы им компенсирует школа. Для сравнения: поездка на электричке обошлась бы в 88 рублей на двоих.

Фото: И. Ахметшин