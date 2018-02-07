Государственная жилищная инспекция Мурманской области вошла в десятку лучших в России по итогам 2017 года

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – На всероссийском селекторном совещании, которое провёл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, обсудили рейтинг работы органов государственного жилищного надзора в 2017 году. Участие в совещании приняли вице-губернатор Евгений Никора и главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова.
Государственная жилищная инспекция Мурманской области вошла в первую десятку рейтинга, заняв девятое место.