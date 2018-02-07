В Госдуме предложили вернуть переход на летнее время

07 Февраля 2018 года, 18:20

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Депутат Андрей Барышев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий вернуть в России летнее время. Проектом предполагается установление московского времени равным национальной шкале времени России.

Депутат считает, что данное изменение должно сэкономить ресурсы и укрепить здоровье россиян. Андрей Барышев отметил, что вернуть летнее время требуют граждане, присылая обращения в Госдуму.

Также известно, что в Евросоюзе 8 февраля будет вынесена на голосование резолюция об отмене перехода на зимнее и летнее время.