Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за 10 лет

07 Февраля 2018 года, 18:35

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт составило 10 л, годом было 10,3 л. В 2004 году объем выпитого равнялся 20,3 л на человека. Резкий спад произошел 10 лет назад — до 16,4 л. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, с которыми ознакомились «Известия».

Все эти годы правительство принимало ряд ограничительных мер. Так, были запрещены продажи спиртного в ночное время (с 21:00 до 8:00 в Мурманской области), ограничена реализация пива в ларьках, практически ежегодно повышались акцизы на алкоголь и минимальная розничная цена на водку.

«Большая динамика по снижению наблюдается у мужчин 20–40 лет. Также мы наблюдаем четкую тенденцию на сокращение диагноза «алкоголизм», — подчеркнула директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко. — За последние пять лет его ставили на 40% реже».

Между тем, объемы реализации алкоголя в прошлом году выросли на 2,1%, до 209 млн декалитров, но этот показатель не учитывает пиво, пивные напитки, сидр и медовуху. В Минздраве пояснили, что благодаря системе ЕГАИС происходит легализация торговли спиртным, из-за этого изменяется структура его потребления.

Если происходит рост продаж напитков в литрах и спад потребления в этиловом спирте, то это значит, что граждане больше выбирают слабые напитки, например, легкое вино и пиво, добавил председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов.

В рейтинге регионов-трезвенников Мурманская область заняла 14 место в 2017 году, опустившись на строчку по сравнению с 2016. Тем не менее, в 2016 году северяне потратили на спиртное более 10 млрд рублей.