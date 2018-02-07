Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за 10 лет

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2018 года
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

В гостях «Вовремя лайт» начальник мурманской областной Госавтоинспекции Алексей Тарунин
 
 
 
 

Курсы валют 08.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,3530
-0,6171
1 USD
Доллар США
56,9533
-0,2663
1 EUR
Евро
70,5310
-0,3984
10 NOK
Норвежских крон
72,7280
-0,5318
10 SEK
Шведских крон
71,4955
-0,4997
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-15°
4.3 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

Выбор редакции

Поезд «Мурманск-Петербург» сделает лишнюю остановку ради двух человек
07 Февраля 2018, 17:05
Поезд «Мурманск-Петербург» сделает лишнюю остановку ради двух человек
Марина Ковтун: музейным работникам пора перестать быть хранителями фондов
07 Февраля 2018, 16:13
Марина Ковтун: музейным работникам пора перестать быть хранителями фондов
«Арктический доктор» должен заработать с 1 июля
07 Февраля 2018, 15:30
«Арктический доктор» должен заработать с 1 июля
Скончался режиссёр Мурманского драматического театра Султан Абдиев
07 Февраля 2018, 12:03
Скончался режиссёр Мурманского драматического театра Султан Абдиев
 
 
 
 

Самое читаемое

Эксперт об аварии с плавпричалом: он обязан был утонуть
07 Февраля 2018, 09:41
11 человек тушили частный дом в Мурманске
07 Февраля 2018, 08:40
У самолета, летящего из Мурманска в Москву, отказала механизация крыла
07 Февраля 2018, 16:38
Пропавшие в Мурманске дети нашлись
07 Февраля 2018, 11:52
Жительница Мончегорска случайно убила своего мужа
07 Февраля 2018, 14:58
Мужчину госпитализировали после столкновения автомобилей в Мурманске
07 Февраля 2018, 12:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за 10 лет
 
 
 
 
07 Февраля 2018 года, 18:35

Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за 10 лет


РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт составило 10 л, годом было 10,3 л. В 2004 году объем выпитого равнялся 20,3 л на человека. Резкий спад произошел 10 лет назад — до 16,4 л. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, с которыми ознакомились «Известия».

Все эти годы правительство принимало ряд ограничительных мер. Так, были запрещены продажи спиртного в ночное время (с 21:00 до 8:00 в Мурманской области), ограничена реализация пива в ларьках, практически ежегодно повышались акцизы на алкоголь и минимальная розничная цена на водку.

«Большая динамика по снижению наблюдается у мужчин 20–40 лет. Также мы наблюдаем четкую тенденцию на сокращение диагноза «алкоголизм», — подчеркнула директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко. — За последние пять лет его ставили на 40% реже».

Между тем, объемы реализации алкоголя в прошлом году выросли на 2,1%, до 209 млн декалитров, но этот показатель не учитывает пиво, пивные напитки, сидр и медовуху. В Минздраве пояснили, что благодаря системе ЕГАИС происходит легализация торговли спиртным, из-за этого изменяется структура его потребления.

Если происходит рост продаж напитков в литрах и спад потребления в этиловом спирте, то это значит, что граждане больше выбирают слабые напитки, например, легкое вино и пиво, добавил председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов.

В рейтинге регионов-трезвенников Мурманская область заняла 14 место в 2017 году, опустившись на строчку по сравнению с 2016. Тем не менее, в 2016 году северяне потратили на спиртное более 10 млрд рублей.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Как правильно трезветь?
2.
Роскачество разъяснило, как выбрать алкоголь для праздника
3.
Сенаторы предлагают сделать водку «слабее»
4.
Алкоголь проверят перед Новым годом
5.
Минэкономразвития предложило принцип добровольности в использовании ГОСТов на алкоголь
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»