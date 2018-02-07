Авиакомпания «Nord Wind» планирует выполнять рейсы из Мурманска в Осло

07 Февраля 2018 года, 19:30

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Еще один авиаперевозчик планирует выполнять рейсы из Мурманска в норвежский Осло.

Авиакомпания «Северный Ветер» намерена выполнять два рейса в неделю из Мурманска в столицу Норвегии – Осло. Ранее мы писали о том, что авиакомпания «Нордавиа» планирует связать норвежский Осло и Мурманск регулярными рейсами. Более того, вопрос о выполнении рейса Мурманск-Осло обсуждался в некоторых зарубежных авиакомпаниях, однако до конкретики дело не дошло.

Возникшее внимание авиаперевозчиков к данному направлению очень просто объясняется. Для жителей Мурманской области Осло – это самый выгодный вариант улететь в Европу. Северяне добираются до норвежской столицы на личном транспорте, или на автобусе, а затем улетают в любую точку мира за вменяемые деньги. Ранее регулярно шли разговоры о возобновлении рейса Архангельск - Мурманск – Тромсе, однако этот вопрос так и остался нерешенным.

Фото из группы «ВКонтакте»