До -15 градусов ожидается на Кольском полуострове

08 Февраля 2018 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - 8-9 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии расположенной в Норвежском море. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -10-15 градусов, при прояснениях -20-25 градусов, гололедица.

На юго-западе и на востоке Баренцева моря наблюдается ветер южный, юго-западный 15-18 м/с. На востоке моря - медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -16 градусов, ветер юго-западный 6-12 м/с.