Губернатор работает в области. Сегодня – в Апатитах

АПАТИТЫ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области сегодня совершает рабочую поездку в Апатиты. Ключевым мероприятием поездки станет заседание научного совета Кольского научного центра РАН, посвящённого Дню российской науки.
Марина Ковтун также познакомится с итогами ремонтных работ во Дворце спорта «Атлет» и лечебном корпусе Апатитско-Кировской центральной городской больницы.
Кроме того, губернатор примет участие в открытии традиционной выставки коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок».