На реализацию ремонтной программы в 2017 году «Колэнерго» направило более 249 миллионов рублей

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - По итогам 2017 года в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») отремонтировано более 525 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено 174 опоры ЛЭП 0,4-150 кВ.
На подстанциях 35-150 кВ произведен капитальный и текущий ремонт 202 выключателей, отремонтировано 30 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ.
В охранных зонах ЛЭП расчищено 587 га от древесно-кустарниковой растительности.
На реализацию ремонтной программы 2017 года крупнейшая электросетевая организация региона направила более 249 миллионов рублей. Календарный план ремонтов по основным физическим показателям выполнен на 100%.
Проведение плановых ремонтов электрооборудования направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей.