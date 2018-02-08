В Алакуртти приедет комиссия для проверки отопления в квартирах

08 Февраля 2018 года, 10:20

АЛАКУРТТИ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Алакуртти едет комиссия из представителей районной администрации, Народного фронта и представителей партии «Единая Россия».

Цель визита – пообщаться с жителями и выяснить, действительно ли температурный режим в квартирах восстановлен до нормативного.

«В очередной раз за последнюю календарную неделю произошла аварийная ситуация на котельной в Алакуртти. С начала отопительного периода это происходит регулярно», – написал вчера в своем Инстаграме Михаил Павлов, глава Кандалакши и Кандалакшского района.

Жители Алакуртти недовольны ситуацией. Например, 31 января случилась аварийная остановка котельной №3, обслуживающей 55 домов, в которых проживает 3424 человек, и шесть социальных объектов. Горячая вода и отопление осуществлялось с пониженной температурой теплоносителя.