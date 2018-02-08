Ростелеком помогает бизнесу «Быть в плюсе»

08 Февраля 2018 года, 10:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ - «Ростелеком» в Мурманской области предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса выгодные пакетные предложения «Быть в плюсе». Основным преимуществом пакетов является возможность пользоваться комплексом услуг с существенной скидкой.

Пакеты включают безлимитный интернет и одну или несколько дополнительных услуг: «Виртуальная АТС», Wi-Fi, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», «Мобильная связь». В зависимости от пакета скидка может достигать 70%.

«Виртуальная АТС» — сервис с возможностью подключения многоканальных городских номеров и номеров 8-800-, с короткой внутренней нумерацией, а также набором полезных дополнительных функций: голосовые сценарии, переадресация, голосовая почта и др.

«Управляемый Wi-Fi» — организация гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством РФ, с возможностью управлять настройками сетей доступа, размещать рекламную информацию и др.

«Интерактивное телевидение» — корпоративное телевидение с огромным выбором телеканалов и возможностью управлять эфиром. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе более 90 — в HD-формате.

«Видеонаблюдение» — сервис, который позволяет вести удаленный видеоконтроль с любой камеры на сайте или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в интернет, при этом архивы видеозаписей и событий хранятся в облаке.

«Мобильная связь» — мобильная корпоративная связь с гибкими тарифными планами и удобными опциями.

Подключить пакеты смогут как новые корпоративные клиенты, так и пользователи, у которых есть одна или несколько услуг компании. Стоимость пакета зависит от выбранной скорости доступа в интернет. «Ростелеком» предлагает на выбор тарифы со скоростью до 100 Мбит/c.

Один клиент может приобрести не более пяти пакетов. Подключение доступно только по оптическим технологиям.

Узнать подробности подключения пакетов можно на сайте rt.ru или по единому телефону 8-800-200-3000, а также в центре продаж и обслуживания корпоративных клиентов по адресу: ул. Ленинградская, 27.