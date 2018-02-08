Жителей Кандалакши приглашают на Широкую Масленицу

08 Февраля 2018 года, 11:10

КАНДАЛАКША/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – На центральной площади Кандалакши 18 февраля с 14:00 до 17:00 состоится народное гулянье «Широкая Масленица» в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять».

В этот день с 12:30 до 18:00 будет перекрыто движение по ул. Первомайская от перекрестка у магазина «Магнит» до перекрестка, образованного улицами Первомайская и 50 лет Октября и ул. 50 лет Октября у Центральной библиотеки.

Водителей просят освободить территорию центральной площади, прилегающую к домам №51 и №53, от личного автотранспорта 18 февраля в период с 10:00 до 18:00.