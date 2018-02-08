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Главная » НОВОСТИ » ДПС запретили отстранять судей-нарушителей от управления автомобилем
 
 
 
 
08 Февраля 2018 года, 11:43

ДПС запретили отстранять судей-нарушителей от управления автомобилем


РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В России вступил в силу приказ МВД, уточняющий права инспекторов ДПС при общении с участниками движения, пишет газета «Коммерсант».

Если раньше правонарушение на дороге совершал судья, то инспектор общался с ним как с рядовым водителем — мог отстранить от управления машиной, например. Теперь это запрещено, даже протокол в отношении судьи составить нельзя. Такой же порядок действовал ранее (и продолжает действовать) при общении ДПС с прокурорами.

Другая правка касается ситуаций, когда инспектору нужен автомобиль в служебных целях. Водитель должен предоставлять машину сотрудникам полиции, ФСО, ФСБ, медработникам, если это нужно для пресечения преступлений, преследования преступников либо для доставления граждан в больницы. Раньше, если водитель отказывался, инспектор мог составить и направить в суд материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», наказание – административный арест. Сейчас упоминание этой статьи убрали, так как ответственность за отказ прописана в статье «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», по ней могут штрафовать на 500 рублей.

Уточнен также порядок заполнения инспекторами процессуальных документов. По старому регламенту это должно делаться «разборчиво, шариковой ручкой с наполнителем черного, синего или фиолетового цвета либо с использованием печатающего устройства». В новом приказе осталось только требование к цвету чернил. Поправка связана с тем, что зимой шариковые ручки мерзнут, а другие по регламенту положены не были.

Внесены коррективы в основания для проверки документов (сейчас водителя для этого могут остановить в любом месте). Прежде остановить могли за «ориентировки либо данные, дающие основания подозревать водителя в совершении административного правонарушения или преступления», а сейчас такие подозрения поводом не являются.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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