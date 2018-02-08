В 2017 году в отношении мурманских ТСЖ и ЖСК был подан всего один иск

08 Февраля 2018 года, 12:40

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провел встречу с представителями ТСЖ и ЖСК. Ее цель – повышение эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления, а также решение некоторых вопросов, возникающих при управлении многоквартирными домами.

На территории города более двух тысяч многоквартирных домов, 160 из них находятся в ведении товариществ собственников жилья (недвижимости), в 104 управление осуществляют жилищно-строительные кооперативы.

«Как показывает практика, ТСЖ – это более эффективный способ управления домом по сравнению с УК. Членами правления и председателями таких организаций являются непосредственно жители домов, которые лично заинтересованы в оперативном решении коммунальных вопросов, а не в извлечении прибыли», – отметил Сысоев.

О качестве работы таких организаций говорит как состояние домов, так и очень малое количество жалоб от жильцов. Если в отношении УК от лица администрации Мурманска в 2017 году подано 195 исковых заявлений, то в отношении ТСЖ и ЖСК подано лишь одно исковое заявление.

«Такие встречи помогают решить важные вопросы, наладить взаимодействие, – рассказала председатель ТСЖ Яна Шургина. – Наше ТСЖ неоднократно участвовало в муниципальных программах, и благодаря софинансированию в нашем доме были выполнены капитальные работы».

Стоит отметить, что подобные встречи стали традицией. На них городские власти доводят информацию о необходимости своевременной уборки дворовых территорий от снега, вывоза мусора, чистки кровель и козырьков подъездов от снега и наледи. Особое внимание – обеспечению безопасности и охраны здоровья горожан. Кроме того, специальные комиссии регулярно проводят обследование дворовых территорий.

АГМ