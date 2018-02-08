Троллейбус №10 в Мурманске хотят отменить

08 Февраля 2018 года, 14:40

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманские транспортники хотят отменить маршрут троллейбуса №10. Он следует от улицы Героев Рыбачьего до Карла Маркса.

Маршрут «работает неплохо», сообщили они в эфире мурманской радиостанции, за прошлый год им воспользовалось более 3 млн 600 тысяч пассажиров. В случае отмены на маршрут будут добавлены автобусы.

По мнению перевозчика, мурманчане хорошо примут новость, так как большинство либо покупают единые проездные билеты, либо оплачивают проезд наличными, и вид транспорта для них в данном случае не важен.

Фото: Aztec