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Главная » НОВОСТИ » Троллейбус №10 в Мурманске хотят отменить
 
 
 
 
08 Февраля 2018 года, 14:40

Троллейбус №10 в Мурманске хотят отменить


МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманские транспортники хотят отменить маршрут троллейбуса №10. Он следует от улицы Героев Рыбачьего до Карла Маркса.

Маршрут «работает неплохо», сообщили они в эфире мурманской радиостанции, за прошлый год им воспользовалось более 3 млн 600 тысяч пассажиров. В случае отмены на маршрут будут добавлены автобусы.

По мнению перевозчика, мурманчане хорошо примут новость, так как большинство либо покупают единые проездные билеты, либо оплачивают проезд наличными, и вид транспорта для них в данном случае не важен.

Фото: Aztec

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Но с уменьшением субвенций из бюджета поликлиник и садов не добавиться, так что бесплатный совет Вам начальнички, не .бите мозги,отстаньте от десятки и ищите резервы экономии в своих зарплатах,новых технологиях ремонта, приобретении современного парка, развивайте ПВД, СПОСОБОВ МНОГО,ТОЛЬКО НАДО ПРОСТО РАБОТАТЬ." ["date"]=> string(19) "2018-02-08 16:47:44" ["autor"]=> string(16) "Аристарх" ["email"]=> string(17) "goggi5555@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.0.203" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74272959" } }
  • Долой троллейбусы! Даёшь больше выхлопных газов в атмосферу города!!
  • mur
    "По мнению перевозчика, мурманчане хорошо примут новость" Прямо по фильму убить дракона - Вам хорошо ?-Вот теперь хорошо!!! Сделайте тогда стоимость единого проездного по цене троллейбусного
  • Но много и таких как я : тех, кто пользуется проездными на троллейбус, и часто ездит на троллейбусе #10. Хм, сомнительные выводы о том, что мурманчане хорошо примут эту новость.
  • теперь можно будет демонтировать столбы, троллейбусные провода и электроподстанцию в овраге на ПЗ. высвободившиеся энергомощности пустить на новые объекты, а еще расширить Полярные зори и вообще, запустить метро
  • Отменили автобус № 4, теперь и троллейбуса очередь. Люди и так из Мурманска уезжают...
  • НАДО ПРОДЛИТЬ ТРОЛЛЕЙБУС № 3 ДО ПОЛИКЛИНИКИ НА К.МАРКСА 52
  • Если к автобусам маршрута 10 добавят сокращённое количество троллейбусов 10-го маршрута, то какая разница? Но это вряд ли, добавят в лучшем случае половину. Утром и вечером будет давка, днём как обычно. Видимо эксплуатация и приобретение автобусов экономически выгоднее.
  • Пытаются в очередной раз завуалировать свои проблемы, чаяниями народа. Просто скоро нечего будет выпускать на линию 3,6,4 и в этой ситуации 10 самая крайняя. Так было и с 1 и с2. Нужно фактически признать,что Электротранспорт БАНКРОТ,и спасает от юридического фиаско только НАШЕ С ВАМИ БАБЛО из бюджета города. Но с уменьшением субвенций из бюджета поликлиник и садов не добавиться, так что бесплатный совет Вам начальнички, не .бите мозги,отстаньте от десятки и ищите резервы экономии в своих зарплатах,новых технологиях ремонта, приобретении современного парка, развивайте ПВД, СПОСОБОВ МНОГО,ТОЛЬКО НАДО ПРОСТО РАБОТАТЬ.
 
 
 
 
 
 
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