Почта России и Избирком Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве

08 Февраля 2018 года, 15:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов и директор Мурманского филиала Почты России Татьяна Бодня подписали соглашение о взаимодействии между организациями.

Стороны будут осуществлять сотрудничество по вопросам информирования избирателей в области о порядке проведения выборов президента, которые состоятся 18 марта. Почта окажет содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных Избиркомом в рамках информационно-разъяснительной кампании.

«В Мурманской области работают сто пятьдесят почтовых отделений, которые находятся, в том числе и в самых отдаленных населенных пунктах, что делает их эффективными площадками для информирования северян о предстоящих выборах главы государства», – отметила Татьяна Бодня.

Антон Богомолов подчеркнул важность участия Почты России в информировании населения.

«Избирательная комиссия нацелена исключительно на то, чтобы рассказать жителям Кольского края о том, что выборы будут, где они будут проходить, в какое время, как можно проголосовать - вот эти все вопросы. Чтобы максимально близко знали. И никто, кроме, наверное, почтальона так близко не знаком с жителями», – сказал он.

Размещение информационных материалов в отделениях связи, а также привлечение сотрудников почты к информированию населения о выборах позволит повысить осведомленность северян о сроках и порядке совершения избирательных действий, а также об избирательном законодательстве.