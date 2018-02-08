В Мурманске соберут вещи для нуждающихся

08 Февраля 2018 года, 15:50

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В России к Международному дню социальной справедливости, который отмечается 20 февраля, проводится глобальная акция по сбору вещей для нуждающихся. К инициативе присоединился и Мурманск.

Волонтеры DaDobro.com открывают пункты для сбора теплой одежды, обуви, игрушек и других нужных вещей. Собранные вещи будут отсортированы и переданы в подшефные организации помощи бездомным, малоимущим и многодетным семьям.

Принести вещи можно в Сервисно-визовый центр (ул. Карла Либкнехта, 13, 2 этаж).